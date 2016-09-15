颱風遠颺 台灣本島午後脫離影響
中央氣象局表示，莫蘭蒂颱風逐漸穿越台灣海峽，颱風對於台灣本島的影響預計會在15日上半天後逐漸減小，晚上之後離島地區也會脫離颱風影響的範圍。
氣象局指出，莫蘭蒂颱風逐漸穿越台灣海峽，15日金門地區也要嚴防這個颱風帶來的強烈威脅；中部以北地區則是以間歇性的強陣雨為主，隨著颱風往西北移動，晚間中部地區的雨勢也會比白天來得增強，此外大台及沿海地區仍容易有瞬間強陣風，提醒通勤或外出活動的朋友，尤其是機車騎士要特別注意安全；而東半部地區由於是颱風外圍環流的迎風面，花東地區的居民仍要嚴防豪大雨帶來的災情。
此外，氣象局提醒民眾，除了風雨之外，台灣附近各海面風浪也都相當大，請民眾避免前往海邊活動；整體來說，颱風對於台灣本島的影響預計會在15日上半天後逐漸減小，晚上之後離島地區也會脫離颱風影響的範圍。
氣象局表示，在關島西方海面的第16號颱風馬勒卡已增強為中度颱風，預計16日下半天到17日是最接近台灣的時候，對天氣的影響程度必須取決於到時颱風離台灣的遠近而定，提醒週五、週六有安排活動的朋友要留意氣象局所發布的最新颱風預報資訊。
氣象局指出，15日全台及外島PSI為良好；PM2.5指標為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050915
(中央社)
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