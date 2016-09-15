希拉蕊公布健康資訊 醫師評她當總統沒問題
美國民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)最新公布的健康報告說，醫生認為她很健康、身體狀況適合當美國總統。希拉蕊幾天前因差點病倒而引發軒然大波，公布健康報告目的是要破除其他人對她是否有能力擔任總統的疑慮。
根據英國《電訊報》(Telegraph)報導，希拉蕊的醫生Lisa Bardack上週五就診斷出她得了肺炎，但希拉蕊沒有公布這項訊息，結果她週日在曼哈頓參加911紀念儀式時因此感到身體不適，差點昏倒。
今天Bardack公布的診斷，形容希拉蕊是個健康的68歲女性，膽固醇值低、也沒有服用抗血脂藥，只是有點被季節性過敏影響而已。醫生指出希拉蕊週五有做胸部CT掃描，結果顯示肺臟右中葉有個小小肺炎的跡象，所幸並沒有傳染性。之後Bardack醫生開了抗生素給希拉蕊，並指示她服用10天。
希拉蕊的競選團隊也說，醫生認為她的健檢結果相當正常，精神狀況佳。團隊表示將會公布更多希拉蕊的健康資訊，例如醫生的詳盡報告等來讓選民安心。希拉蕊之前就因為醫師診斷，有服用治療甲狀腺的藥物─抗凝血劑華法林，醫療紀錄也顯示他曾經打過兩劑抗肺炎的疫苗，但是不清楚她是何時接種的。
(中時電子報)
新聞來源：Hillary Clinton releases updated health information and declared 'fit to serve' as president according to doctor's letter
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。