希拉蕊公布健康資訊 醫師評她當總統沒問題

希拉蕊9月9日在紐約參加一個活動。(美聯社)

美國民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)最新公布的健康報告說，醫生認為她很健康、身體狀況適合當美國總統。希拉蕊幾天前因差點病倒而引發軒然大波，公布健康報告目的是要破除其他人對她是否有能力擔任總統的疑慮。

根據英國《電訊報》(Telegraph)報導，希拉蕊的醫生Lisa Bardack上週五就診斷出她得了肺炎，但希拉蕊沒有公布這項訊息，結果她週日在曼哈頓參加911紀念儀式時因此感到身體不適，差點昏倒。

今天Bardack公布的診斷，形容希拉蕊是個健康的68歲女性，膽固醇值低、也沒有服用抗血脂藥，只是有點被季節性過敏影響而已。醫生指出希拉蕊週五有做胸部CT掃描，結果顯示肺臟右中葉有個小小肺炎的跡象，所幸並沒有傳染性。之後Bardack醫生開了抗生素給希拉蕊，並指示她服用10天。

希拉蕊的競選團隊也說，醫生認為她的健檢結果相當正常，精神狀況佳。團隊表示將會公布更多希拉蕊的健康資訊，例如醫生的詳盡報告等來讓選民安心。希拉蕊之前就因為醫師診斷，有服用治療甲狀腺的藥物─抗凝血劑華法林，醫療紀錄也顯示他曾經打過兩劑抗肺炎的疫苗，但是不清楚她是何時接種的。

(中時電子報)