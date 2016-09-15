巴西檢方提告前總統魯拉貪腐
巴西聯邦檢方今天對前總統魯拉（Luiz Inacio Lula）提出貪腐的控告，並且形容這位曾廣受歡迎的左派總統是大規模挪用國營石油公司「巴西石油公司」資金集團的首腦。
檢方指控說，魯拉收受了相當於110萬美元的賄賂。
在指控的罪名中，還包括魯拉及其妻子接受大建設公司OAS的一棟海邊公寓。
這些並非新的指控，但現在都送交調查巴西石油公司（Petrobras）弊案的法官莫洛（Sergio Moro）處理。
檢方並指魯拉是貪污案的主謀。
魯拉曾一再宣稱他是無辜，並且說，起訴他有政治動機。
民調顯示，選民歡迎這位左派工黨創辦人在2018年的總統大選中再次執政。（譯者：中央社簡長盛）1050915
(中央社)
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