新地標 紐約打造美版艾菲爾鐵塔

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紐約將建造一個號稱紐約的艾菲爾鐵塔的公共建築，造價高達48億台幣。(圖片取自nytimes)

暱稱「大船」（Vessel）外型酷似蜂巢，總共15層，，有154個錯綜交錯的樓梯，總計約2,500層階梯。(圖片取自nytimes)

美國紐約將有一個媲美巴黎艾菲爾鐵塔的新地標了！紐約當局14日公開一個新的大型公共藝術造景計畫，摩登的巨大藝術建築外表形似一個蜂巢，將豎立於曼哈頓俯瞰哈德遜河，號稱將成為紐約的艾菲爾鐵塔，造價高達48億台幣。

這個建築由英國藝術家希斯威克（Thomas Heatherwick）設計，他表示，希望這個創新的公共計畫可以讓所有紐約客盡情享受。

暱稱「大船」（Vessel）外型酷似蜂巢，約45公尺高，總共15層，重600噸，有154個錯綜交錯的樓梯，總計約2,500層階梯，預計將於2018年底完工，建造價格高達1.5億美元（約48億台幣）。

(中時電子報)