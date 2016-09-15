《台灣設計師週第十週年》帶你認識當代以色列的設計脈絡
以色列政治局勢複雜動盪，各種國籍、族裔、宗教、文化及傳統並存。在歷史悠久的一方土地上，古國在此建立年輕國度，歐洲與中東在此融合，宗教與世俗在此交集，皚皚雪峰、湛藍海洋、乾旱沙漠遍佈國內，古老傳統與現代生活總在街頭交會，社會也始終充滿「高度對比」。
生活與設計充斥著「高度對比」，以色列日常生活各個層面的多元與豐富，也深深影響著國內設計師，作品反映以色列及本質，包括衝突、折衷、創意、創新、隨興、幽默、快速與變異。
透過以色列經濟貿易辦事處遊亞旭代表與HIT霍隆理工設計學院院長Dana Arieli 教授的大力支持與奔走，邀請到設計師Itay Ohaly先生擔任策展人，召集設計學院學生導入教學課程，共同策劃執行本次展覽，並首度以主題國家型態，受邀於台灣設計師週展出，慶祝台灣設計師週第十週年，展出作品皆來自以色列霍隆理工學院(HIT)的設計學院教授、校友及學生。
呈現作品分為三類，分別是: 移民社會的多重議題、摒棄傳統的現代論述與跳脫框架的視角，均源自社會觀察結果，亦可一窺以色列生活。歡迎各位走進以色列世界，從當代以色列設計作品中，體驗以色列的本質。
配合本次主題國家展，我們也規劃了一系列的講座、工作坊、以色列設計選書與其他以色列設計作品展示，包含由設計師包含油設計師Arthur Brutter設計，Ido Bruno教授所指導的地震桌，也都會在台灣設計師週再度亮相。
2016台灣設計師週
展期│ 9.23（五）-10.2（日）
松山文創園區 北向製菸工廠、4號、5號倉庫
週日至週四10:00-18:00 (17:30停止入場)
週五至週六10:00-20:00 (19:30停止入場)
(中時電子報)
關鍵字：以色列、台灣設計師週第十週年
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