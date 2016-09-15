莫蘭蒂遠離 馬勒卡逼近 活動異動一覽表

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太平山國家森林遊樂區今仍休園。(中時資料照)

【不斷更新】莫蘭蒂逐漸遠離，部分森林遊樂區陸續開園，但仍有些持續休園，部分活動也出現異動，以下是《中時電子報》整理活動異動部分。

●太平山國家森林遊樂區

受莫蘭蒂颱風外圍環流影響，風雨不斷，考量旅遊安全，今9/15持續休園，至於9/16是否開園，則需視緊接而來的馬勒卡颱風趨勢而定。

●池南、富源國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區及瑞穗生態教育館等五處，已確認目前園區安全無虞，今日中午12時起開園。惟颱風過後轄內步道土石含水量較大，可能仍具有潛在危險性，暫不開放。

●東眼山、滿月園國家森林遊樂區於105年9月15日中午前完成整備工作，並於12時起恢復開園。

●新竹林區管理處除所轄東眼山、滿月園國家森林遊樂區於中午12時開園，餘各國家森林遊樂區及拉拉山巨木區持續休園

●觀霧國家森林遊樂區、拉拉山巨木區於105年9月15日仍休園進行整備工作

●內洞國家森林遊樂區及烏來台車因持續進行災後復建工程，仍持續休園，請民眾暫勿前往。

●梨山賓館原定9月15日舉行「原音STYLE音樂會」，但考量莫蘭蒂颱風影響，延至9月24日舉行。

●龜山島封島

●2016台中國際踩舞祭如期舉行

(中時電子報)