9 月15日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

高屏大停電 強颱毀南台

今年地表最強的颱風莫蘭蒂昨天重創南台灣，造成91萬戶停電、72萬戶停水！

昨天中午過後風雨突然增強，高雄市區狂風呼嘯聲不斷，電線桿被吹斷，根據台電統計，高雄市逾40萬戶停電。面對全市28處積水，台電人員冒著生命危險在風雨中搶修，令人頭痛的是疲於奔命，才修復，轉身離開轉往下處地點，不久又傳出上處地點「又停電了」。

颱風假放得亂 縣市長被譙翻

莫蘭蒂颱風來襲，各縣市放颱風假狀況連連，台南市上午照常上班上課，下午放假，市長賴清德遭重批是「放半天市長」，嘉義市則是前晚先發布上午正常班課、下午另行公布，但深夜又在市府官網默默更新全天上班課，市民一覺醒來才知決策已改，市長涂醒哲被罵「半暝反症」；彰化縣長魏明谷的臉書，因祕書的小孩「假傳聖旨」以「放個毛」回應市民放假的提問，引來網路熱議。

沒水沒電沒食物 墾丁遊客變饑民

恆春半島在強颱莫蘭蒂襲台首當其衝，昨天早上8時出現16級陣風，突破恆春氣象站120年建站紀錄，路段到處積水、電線桿、招牌砸落無法通行，停電戶數也突破8萬戶，墾丁大街整排停電，店家全數避颱風去，遊客大嘆宛若被遺棄的孤城。

蘋果日報

中颱馬勒卡 今發海警

21年來侵台威力最強的颱風莫蘭蒂昨挾強風豪雨肆虐南台灣，是史上首見颱風強度在侵台全程逾10小時均維持強颱的颱風，暴風圈掃過的區域帶來毀滅性風勢，恆春飆出當地120年來最強16級陣風，墾丁南灣巨浪捲上路面，差點吞噬行經的救護車；高雄和屏東街道滿目瘡痍，全台釀33傷1失蹤，另有3登山客失聯，全台最高有90.4萬戶停電，高雄一度全市108萬戶都停水；海空交通則大亂，災民嘆不知中秋該怎麼過。

雙鐵大亂 5萬返鄉客氣炸

莫蘭蒂颱風昨狂掃南台灣，強風暴雨將一大片菜網吹上高鐵燕巢路段架空線，高鐵台南到左營路段被迫雙向中斷4個多小時，連帶使台中以南班次大亂，台南及左營站更被人潮擠爆。台鐵花東路段有路基被淘空，西部幹線嘉義以南至昨晚也仍停駛，估雙鐵至少逾5萬名乘客返鄉路大亂，不少人罵聲連連。

過期11年蝦銷外燴「木乃伊魚也敢賣」

高市衛生局接獲檢舉，通報檢警調查破獲不肖業者販售過期海鮮，當場查扣5萬多公斤過期海鮮產品，其中白蝦的保存期限是2005年7月，竟過期逾11年！另有7千多公斤黑心海鮮已出貨，銷往高雄、台南、嘉義、台中等縣市外燴業者，恐怕早已被消費者吃下肚。民眾陳小姐說，希望政府重罰黑心業者，「木乃伊魚也敢拿出來賣，真是太可惡了！」

聯合報

閃「九二共識」 田弘茂：那4個字是老問題

海基會昨天舉辦大陸台商中秋座談聯誼活動，對於記者提問有關九二共識的問題，海基會董事長田弘茂一度以「那四個字」來閃避，也有台商當面向田弘茂吐苦水，抱怨蔡政府不承認九二共識對台商影響甚大。

印度班+台灣DNA 孵出南向尖兵

五二○前，已經當選總統的蔡英文，特地悄悄走訪了位在嘉義的遠東機械公司。迎接她的，有一位吳鳳科技大學印度班的大學生艾吉特，兩人還用中文交談了好一陣子。

艾吉特回憶，「我等了她卅分鐘，她問了我很多問題，生活、未來生涯規畫，她是一位很優雅的女士。」這次訪談後，確立了遠東機械這套自行研究出來的「民間版新南向」印度人才培育計畫，已成為新政府非常重要的參考。

三星Note 7退貨限制多 消費者怒

三星手機Galaxy Note 7電池爆炸事件，引發恐慌，台灣三星11日宣布可退貨，有消費者質疑，手機相關附加產品例如保護貼、手機殼等，都已購買，退貨是否可一併要求賠償，行政院消保處表示，三星承諾可個案處理，消費者可撥打台灣三星客服中心專線0800-329-999詢問。

自由時報

參加ＩＣＡＯ 李大維促中國勿有負面行動

慘國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會廿七日將在加拿大舉行，台灣迄今未收到邀請函，對於台灣能否順利與會，中國國台辦發言人馬曉光及中國駐美公使李克新分別重申一中原則。對此，外交部長李大維昨日表示，希望中國對我們的參與不要有任何負面行動，這樣兩岸關係才有正常化發展。

是否歡迎達賴 蔡英文昔積極今低調

二○○八年，當時的馬英九政府以「時機不宜」理由，拒絕西藏精神領袖達賴喇嘛訪台，當時剛接下民進黨主席的蔡英文說，台灣隨時歡迎達賴來訪。不過昨天被問到是否歡迎達賴訪台，總統府及民進黨轉為低調，民進黨說，相關人士若提出申請，主管機關會審酌情勢，依法審查。總統府則認為這是假設性的問題，等看到具體訊息，再做說明與處理。

不須女性 只有精子也能傳宗接代

人類傳宗接代將不用女性！根據《自然通訊》（Nature Communications）期刊13日發表的最新研究，英、德科學家進行實驗，讓老鼠精子與一種非卵子的細胞結合，成功孕育出健康的老鼠寶寶。這意味著有朝一日，「造人」過程將無須女性參與，包括男同志、年老女性和不孕夫妻等，都可能繁殖擁有自己

(中時電子報)