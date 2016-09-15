蘋果攀5個月高點 美股上揚

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彭博報導，美國主要股市上漲，主因仍是蘋果股價攀至5個月高點帶動。

道瓊工業指數漲31.98點或0.18%，報18034.77點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲18.516點或0.36%，報5173.771點

標準普爾500指數漲1.25點或0.06%，報2125.77點。

費城半導體指數漲6.9887點或0.90%收783.7233點。（譯者：中央社簡長盛）1050915

(中央社)