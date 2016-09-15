市場臆測供應量增加 油價下跌

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

由於市場臆測美國原油存量下滑只是暫時，因為煉油廠未來數週內將停工維修，目前供應量將再度增加，因此油價下跌到2週來低點。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）10月交割價格跌1.32美元，報每桶43.58美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油11月交割價格跌1.25美元或2.7%，報每桶45.85美元。

根據美國能源情報署（EIA），上週原油存量減少55萬9000桶，但與分析師預測的增加400萬桶差距很大。（譯者：中央社簡長盛）1050915

(中央社)