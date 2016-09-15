英美Gmail工作用帳戶大亂五小時
英國和美國在工作上使用Gmail收發信件的人，已經有不少人約五個小時無法順利地寄收郵件、進入Gmail網頁或是收到錯誤訊息。
根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，從英國時間周三下午四點半左右開始，Google for Work郵件信箱的使用者發現無法順利使用這個信箱的服務，通報各項服務中斷的網站Down Detector表示，大約50%受影響的用戶無法接收郵件，20%的用戶沒有辦法連上Gmail for Work的網站，另外25%受到網站錯誤的訊息。
部分受影響的用戶忍不住上推特(Twitter)抱怨，有人說他可以閱讀郵件但是無法寄出或是寫草稿，也有人發現gmail突然無法辨識現有郵件地址。也有部分用戶輕鬆看待這件事，一名用戶說：「我的商用Gmail帳號現在不能用，請用其他方式和我連絡，如果你需要按讚一隻信鴿(推特的logo)的話。」還有用戶說：「Gmail壞了，今天就這樣沒了。」
不過也有一些用戶指出，按照Google的建議從Google帳號關閉Gmail服務然後再打開，問題就解決了。這起事件只有影響工作用Gmail服務，其他Gmail一般用戶並沒有受到影響。
原本Google透過它的Apps Status Dashboard通報，大約一小時後問題就可以解決，但又過了四個多小時後，僅有部分受影響的帳號恢復，該公司承諾會盡速提供所有用戶一個解決方案。Google表示已經針對這起事件展開調查，並且證實這起事件只影響工作用Gmail服務。
(中時電子報)
新聞來源：Gmail hit by more than FIVE HOURS of outages: Service resumes for some users as firm says a fix will come ‘in the near future'
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