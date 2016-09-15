慶中秋》連假來信義誠品舊書拍賣會 大玩皮卡丘

《梅崗城故事》作者睽違半世紀新作《Go Set a Watchman》，以及榮獲多項大獎肯定的美國小說家Jonathan Franzen新作《Purity》，皆相當受到讀者歡迎。（誠品提供）

中秋連假遇颱風，室內活動比較理想。誠品書店今年最大規模舊書拍賣會活動時間只到本週日（9/18），已吸引上萬書迷湧入誠品信義店翻書尋寶。受歡迎的除了最低6本500元的中文書，還有書迷專尋高價藝術類書，每年固定報到，一帶就是二三十本。

誠品年度最大舊書拍賣會0908信義店登場。（誠品提供）

而今年意外爆紅的還有復古風收納箱，有設計感又輕巧可堆疊，活動期間特惠38折，連香港旅客也搶買。9/16(五)至9/18(日)，誠品信義店亦舉辦「The Wonder of KYUSHU九州印象展」。首兩日特別邀請紅遍全球的日本動漫界巨星皮卡丘來台應援，並舉行3場難得的「皮卡丘攝影會」，與台灣民眾共度中秋。

讀者喜好，沒有時間限制的中文書與翻譯小說廣受讀者喜愛。《丹麥女孩》、《閣樓裡的小花》等作品皆現身展場。（誠品提供）

KIS收納箱外型令人驚豔，成為今年展場熱門焦點之一。輕巧質量搭配復古風圖案，為箱體帶來有別於一般透明收納箱的美麗外衣，讓收納箱一躍成為居家佈置亮點。此次參展的日系好物也吸引大批尋寶讀者，KAWADA nanoblock推出的LINE限定款積木，讓熊大變身上班族與運動員，可愛程度百分百！日本百年繡線專門品牌《DARUMA THREAD》、帆布包品牌《BAGnNOUN》、和式手巾品牌《taoru》，以及創意設計品牌《Danke》等，也讓人驚喜，眾多品項展場限定5折優惠。

今年誠品信義舊拍特別推出「讀書日常新體態」活動，邀請讀者分享個人趣味閱讀姿勢照。（誠品提供）

誠品書店觀察今年舊書拍賣會情況，中文書仍是讀者最愛，但外文書籍包括《梅崗城故事》作者讓讀者等候半世紀的新作《Go Set a Watchman》，以及榮獲多項大獎肯定的美國小說家Jonathan Franzen新作《Purity》等，均是近一年的新作，也受到讀者歡迎。

九州熊本為超人氣熊本熊的故鄉，熊本天草市全年都能出海觀賞海豚，是日本的重要景點(照片由haveAnice提供)

不怕讀書太累，9/15(四)前，只要在【誠品信義店舊書拍賣會】活動專頁上傳個人「閱讀姿勢照」，就有機會獲得Expedia獨家設計旅行頸枕。誠品人會員或累計卡友單筆消費不限金額加碼抽東京機加酒自由行。現場單筆消費滿$3000，還可享限量免費宅配服務，不必擔心書太重帶不回家。

日本皮卡丘將於9月16日與17日現身誠品生活信義店，應援「The Wonder of KYUSHU九州印象展」，與民眾近距離互動拍照。（誠品提供）

歡慶中秋連假，正宗日本官方授權皮卡丘也將現身誠品信義店！9/16(五)19:00、9/17(六)14:00、9/17(六)16:30，誠品生活信義店3樓forum將舉行全台限定３場皮卡丘攝影會。現場將發送九州魅力發信事業實行委員會製作的限量精美《The Wonder of KYUSHU》STORY BOOK，並有機會與皮卡丘合影留念。歡迎民眾提早至展覽現場領取號碼牌。名額有限，還請把握！

(中時電子報)