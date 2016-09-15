希拉蕊健康啟示錄──多喝水！

在美國民主黨總統候選人希拉蕊的造勢活動會場，板凳上放著一杯水與麥克風，1月5日攝於愛荷華州蘇城（Sioux City）。（圖/美聯社）

希拉蕊參加美國911恐攻15周年紀念提前離席，上車前幾乎摔倒的影片在網路瘋傳，各式揣測甚囂塵上，最後這位民主黨總統候選人不得不透過醫生澄清，說她得了肺炎，以致身體不適。

然而，她幾乎摔倒，其實是因為脫水所致。希拉蕊的另一半，也就是美國前總統柯林頓（Bill Clinton）說，這已經不是第一次了。「過去許多、許多年以來，每當她嚴重脫水時，就會發生同樣的事。」

《政治》（Politico）新聞網引述不具名消息人士的話說，長期以來，希拉蕊一直有脫水的問題，而不願經常喝水，已經成了她與幕僚間「緊張的來源」。一名與希拉蕊十分親近的消息人士說：「她不肯喝水，而你得設法告訴希拉蕊‧柯林頓，她非喝不可。」

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，2013年約有75%美國人慢性脫水，而許多人都被誤以為有其他疾病。無論希拉蕊的健康出問題，是否因為脫水所致，但最好的做法，就是下次幕僚遞水給她時，她最好大口喝下去。

《時代》（Time）雜誌針對脫水，歸納了一些不可不知的重點：

為什麼會脫水？

當你失去的水分比攝取的多，就會脫水。一般成年人體內有60-70%的水，維持這比例是很重要的。體內的水分除了潤滑關節，調節體溫外，還能透過流汗、排尿與排便，來去除體內的廢物。

若是長期任脫水的狀況持續，可能會引發嚴重的併發症，如提高腎結石的風險，或導致肌肉損傷與便秘。而一旦有了腎結石，50%病患會在10年內復發。

怎麼會脫水？

通常是因為沒攝取足夠的液體，以補充失去的水分。導致脫水的因素包括氣候、在大熱天運動與節食等。此外，慣性腹瀉、嘔吐、頻尿，或因發燒大量流汗，也都可能脫水。

怎麼知道自己脫水？

初期的徵兆包括疲勞、口乾舌燥、頭昏眼花，沒有尿意，而且如果你站立尿液的顏色深，氣味重。如果你站立時感到暈眩、心跳加快，呼吸急促，最好盡快就醫，因為這些是慢性脫水的徵兆。

由於水合作用會調節體溫，因此如果在正常氣溫下覺得太熱或太冷，也可能是脫水的跡象。

哪些人最危險？

人人都可能脫水，但有些人的風險比較高，如嬰幼兒體內的含水量為65-75%，特別容易脫水。此外，老年人也比較危險，因為他們往往會忘記喝水。如現年68歲的希拉蕊可能就屬於這類。BBC最近的研究調查顯示，在養老院裡，每5個人中，就有1個人攝水量不足。而那些失智症患者的脫水機率，更比常人高出6倍。

此外，有糖尿病，囊腫纖化症、腎臟病，以及酗酒習慣的人，也比較容易脫水。

怎麼避免脫水？

多喝水！美國醫學研究所（The Institute of Medicine）建議，19 到70歲的女性每天要喝2.7公升，也就是約11杯的飲料或水。而同齡男性則要喝3.7公升的飲料或水。不過，美國疾病管制中心（CDC）建議，最好少喝含糖飲料，並避免攝取太多咖啡因，還有富含咖啡因的能量飲料。

(中時電子報)