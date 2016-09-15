NBA》秀籃網新球衣 林書豪：旗開得勝

我要評比

林書豪(右)和籃網兩小將秀出新款球衣。（取自籃網隊官網）

布魯克林籃網隊今天發表一款新球衣，由林書豪和兩位小將出席展示會，豪哥說，希望這款新戰袍能在主場開幕戰幫球隊開紅盤。籃網主場開幕戰是10月29日迎戰溜馬。

這款新戰袍把「Brooklyn」和「Nets」字樣放在球衣正面，側面是白邊做底，上有3顆黑色星星，球褲側面則是2顆星星。這款新球衣在新季將會亮相12次。

(中時電子報)