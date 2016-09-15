陸作家斥王寶強炒作離婚 提議廣電總局封殺
大陸男星王寶強和妻子馬蓉離婚官司尚未落幕，仍打起精神和友人共度中秋，14日更在微博替自己導演處女作《大鬧天竺》宣傳，雖家務事纏身，依舊不忘給大家歡笑一面，不過陸作家劉信達卻懷疑他是假離婚真炒作，要他別耍花招，否則他將提議廣電總局封殺他。
這名自稱中國作家的劉信達，看到王寶強更新微博後，就跳出來批判他「狐狸尾巴露出來了」，砲轟他終於耐不住性子開始宣傳自己的新電影，並拿電信詐騙來比喻，「繞了半天，終於到了讓被害者拿銀行卡去提款機轉帳的環節了」，他警告王寶強不要耍花招，好好離婚，否則他將提議廣電總局立刻封殺他。
不過網友仔細看劉信達之前發的微博，幾乎都是以謾罵名人居多，其中張翰、林志穎、王思聰還有體壇明星，連言承旭和林志玲也成為他批判對象，而他動不動就說要「提議廣電總局封殺」，讓不少人都覺得他才是想炒作的那個人吧。
(中時電子報)
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