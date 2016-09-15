醫生：希拉蕊健康良好 足以勝任美總統
美國民主黨總統候選人希拉蕊出席911恐攻15週年活動，步履蹣跚提前離席，引發關切。希拉蕊主治醫生今天發表聲明說，「她的健康情形良好，恢復也很好，足以勝任美國總統」。
希拉蕊11日出席紐約911恐攻15週年紀念活動，不耐炎熱天候，發生脫水現象，身體不適提早離開。醫生後來證實，希拉蕊上週被診斷罹患肺炎，並接受抗生素藥品Levaquin的10天療程，以及暫停過去幾天的選舉造勢活動。
不過，68歲的希拉蕊被安全人員扶著進入廂型車、離開會場的畫面，透過電視及社群媒體散布，持續發酵，讓其健康廣受關注，成為對手川普（Donald Trump）新攻擊把柄。美媒甚至多所揣測，傳出她罹患巴金森氏症，隱瞞自身健康狀況，還分析如何遞補其他人選等。
希拉蕊主治醫生巴達克（Lisa R. Bardack）今天透過希拉蕊陣營發表信函聲明強調，希拉蕊完成胸腔掃描等健康檢查，肺炎屬於「溫和、 非傳染性」，「一切正常」、「精神狀態非常好」。
這位紐約基斯科山醫院（Mount Kisco）內科主任還說，希拉蕊11日出現過熱、脫水及暈眩現象，「在服用抗生素及休息後，恢復情形相當好」。希拉蕊陣營指出，希拉蕊將於15日（美東時間）恢復選舉造勢行程。1050915
(中央社)
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