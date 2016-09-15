貝克漢妻上節目「變形」 網友虧：知道為何老臭臉了

貝克漢妻上節目講到激動處，表情超誇張，和平時臭臉差很大。（圖／翻設dailmail、達志影像）

貝克漢老婆維多利亞不僅外型搶眼，她發展的服飾品牌也很有成績，不過每回在鏡頭前，她總是戴上墨鏡、沒有太多笑容，是演藝圈公認的「臭臉女」！但近來她上節目受訪，講到激動處時，臉上表情多到「變形」，有網友就笑稱「終於知道為何她要臭臉了。」

維多利亞近日上節目時，透露先前學校有運動日，有位家長答應跟她一起跑在後頭，怎知最後她卻食言，大幅甩掉她往前衝，這讓維多利亞很不是滋味。不過他在講述這段過程時，也因表情極為誇張，臉部被拍到「變形」模樣。

由於過去維多利亞總是沒有太多表情，因此這樣的照片還是不少網友第一次看見，還有人笑稱「終於知道她為何老是臭臉了。」

(中時電子報)