颱風莫蘭蒂通過金門 本島脫離暴風圈
中央氣象局今天表示，今年第14號颱風莫蘭蒂今天凌晨2時通過金門，清晨颱風中心已登陸福建，台灣本島、澎湖已經脫離暴風圈，金門風雨持續中。
根據中央氣象局最新資料，第14號颱風莫蘭蒂目前位在金門的西北方約70公里之處，正以每小時16公里速度，向北北西轉北進行，近中心最大風速每秒38公尺，7級暴風半徑180公里，強度有持續減弱趨勢。
氣象局表示，台灣本島和澎湖都已經脫離暴風圈，但金門仍被颱風籠罩中，金門甚至測得17級以上強陣風，打破設站以來記錄，提醒金門地區民眾要持續留意強風豪雨，沿海船隻也要嚴加戒備。
受颱風外圍環流影響，氣象局持續發佈豪雨特報，今天台東、花蓮、高雄地區及屏東山區有局部大雨或豪雨，屏東平地、臺南、基隆地區、南投山區、新北山區及金門、澎湖有局部大雨發生的機率。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。