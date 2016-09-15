颱風莫蘭蒂通過金門 本島脫離暴風圈

中央氣象局今天表示，今年第14號颱風莫蘭蒂今天凌晨2時通過金門，清晨颱風中心已登陸福建，台灣本島、澎湖已經脫離暴風圈，金門風雨持續中。

根據中央氣象局最新資料，第14號颱風莫蘭蒂目前位在金門的西北方約70公里之處，正以每小時16公里速度，向北北西轉北進行，近中心最大風速每秒38公尺，7級暴風半徑180公里，強度有持續減弱趨勢。

氣象局表示，台灣本島和澎湖都已經脫離暴風圈，但金門仍被颱風籠罩中，金門甚至測得17級以上強陣風，打破設站以來記錄，提醒金門地區民眾要持續留意強風豪雨，沿海船隻也要嚴加戒備。

受颱風外圍環流影響，氣象局持續發佈豪雨特報，今天台東、花蓮、高雄地區及屏東山區有局部大雨或豪雨，屏東平地、臺南、基隆地區、南投山區、新北山區及金門、澎湖有局部大雨發生的機率。1050915

(中央社)