台灣紡織業發現新商機 涉足穆斯林服飾

全球約1/5人口是穆斯林，市場潛力無限。台灣紡織技術具世界知名度，目前還少有業者涉足穆斯林服飾市場，但已有廠商研發機能性頭巾和多樣罩袍布料到巴黎參展，開拓新商機。

台灣紡織業者每年參加巴黎Texworld紡織布料展，在強調時尚與機能結合的「Avantex」專區，更是最受關注的國家之一。

與往年不同的是，今年有兩家台灣業者首度帶著針對穆斯林市場設計的布料和頭巾參展。

台灣業者在穆斯林服飾市場上起步較晚，但對這塊占了全球12到16億人口的龐大市場抱有相當期望，也深信台灣產品能夠獲得青睞。

「一名穆斯林女性平均擁有40到50條頭巾，約每2、3個月就要換新，市場商機很大」，瑞元股份有限公司負責人李志明受訪時說，穆斯林人口多，有消費能力，也願意消費，很值得開發。

瑞元公司本就主打機能布料的外套、排汗衣褲，去年11月，他們發現亞洲穆斯林女性戴頭巾容易悶、濕、熱，而台灣還沒有人開發這塊市場，於是很快商請馬來西亞設計師協助，做出花樣多、觸感舒適、排汗又不產生異味的頭巾，從中國大陸和馬來西亞市場開始推銷。

「全世界的高階機能布料，有7、8成是台灣製造，但大多銷給大型運動品牌，沒有人想到穆斯林頭巾」，李志明說，現在他們把抗菌、除臭、吸濕、排汗、耐洗、抗紫外線等功能應用在頭巾，只有台灣做得到，不擔心競爭，「我們的定位是科技頭巾，要做成頭巾界的LV（指時尚品牌路易威登）」。

他也看準歐洲穆斯林人口越來越多，今年除了首度到巴黎參展，還將從英國開始，著手打開新市場，這次也準備了中、英、阿拉伯語對照的廣告摺頁，介紹自家產品的優點。

與瑞元相鄰的大宇紡織股份有限公司攤位上，立著一個穿著穆斯林全身罩袍、戴著頭巾的模特人偶，乍看之下從頭到腳都是黑色，但細看布料，上面有數種不同織法形成的立體花紋，這種低調的華麗，正是部分中東國家的新流行。

大宇公司業務部經理陳逸祥解釋，他們也是去年開始研發穆斯林長袍（abaya），自從2011年的茉莉花革命後，阿拉伯世界的穆斯林長袍就走向多色、多樣、可搭配的趨勢，比過去單一的濃黑活潑很多。

大宇在中東原本專注在一般服裝市場，但近年漸漸有客戶要求有花紋、多變化的布料，因此讓他們注意到新的罩袍流行趨勢。

陳逸祥說，目前會先提供客戶所需的各種花紋布料，慢慢增加台灣擅長的保溫、涼爽等機能性，開拓新市場。1050915

(中央社)