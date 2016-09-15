台鐵恢復營運 南迴路段阿里山仍停駛

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莫蘭蒂颱風昨天橫掃南台灣，台鐵停駛並有多路段受損，台鐵表示，經漏夜巡查路線並進行搶修，確認行車安全無虞後，今天已陸續恢復正常行駛。

台鐵說明，除南迴線枋寮台東區間、潮州枋寮間以及阿里山森林鐵路停駛外，其餘各線各級列車均恢復正常行駛。

台鐵補充，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，旅客若購買這段期間列車車票，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。1050915

(中央社)