巴西前總統魯拉 被控貪汙案核心人物

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巴西聯邦法務部今天正式控告工黨籍前總統魯拉、他的妻子瑪麗莎和另外6人，透過國營巴西石油公司貪瀆機制獲利，而「魯拉是整個犯罪機制的最高決策人。」

聯邦檢察官達拉諾（Deltan Dallagnol ）指出，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）從巴西建設公司OAS獲取巴西幣370萬元的賄款，透過購買和裝修聖保羅沿海1棟3層樓中樓公寓的形式給付。

達拉諾表示，有14組證據指向魯拉是「貪汙機制的最大受益人。」

控告內容指出，整個貪污機制涉及賄款巴西幣62億元，為巴西石油公司（Petrobras）造成約420億元損失。

達拉諾表示，從2003年魯拉執政以來，巴西政府就出現黑金政治的腐敗現象，巴西石油公司貪瀆機制只是其中一環，建商壟斷巴西石油公司工程必須收買金融操作員、國企職員和政客，而整個機制的核心人物和最高決策人就是魯拉。

魯拉和妻子瑪麗莎（Marisa Leticia）等8人被控貪汙和洗錢，聯邦法官莫羅（Sergio Moro）將決定是否由足夠證據根據這些罪名進行審理程序。

魯拉的辯護律師嘗試多次避免魯拉案由莫羅審理。上星期，聯邦最高法院大法官札瓦斯基（Teori Zavascki）駁回類似上訴，稱魯拉企圖混淆調查。

這是魯拉第2次被聯邦法務部控告。今年7月底，魯拉被告企圖擾亂巴西石油公司貪瀆機制調查，透過工黨籍前參議員阿瑪拉（Delcidio do Amaral）收買汙點證人、巴西石油公司前主管賽維洛（Nestor Cervero）的沉默。

除了3層樓中樓外，魯拉也可能以相同收賄手法被控在聖保羅內地持有1棟別墅。雖然這棟別墅所有人登記為魯拉兒子的股東，調查指向魯拉是別墅的真正業主。

這棟別墅也交由牽涉到巴西石油公司貪瀆機制的建設公司OAS和Odebrecht裝修，聯邦警察估計工程、家具和設備約花費120萬元。

此外，2011至2014年間，魯拉機構（Instituto Lula）還獲得巴西石油公司貪汙機制被調查建商捐贈2000萬元，魯拉個人獲得1000萬元。雖然發票註明為這些公司聘請魯拉的演講費，若查明動機不足，魯拉也將被控收賄。1050915

(中央社)