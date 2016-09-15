希拉蕊不妙 川普領先關鍵2搖擺州

美國有線電視新聞網（CNN）今天公布關鍵搖擺州民調，包括俄亥俄州與佛羅里達州可能投票選民中，共和黨總統候選人川普的支持度都領先對手民主黨總統候選人希拉蕊。

經歷上一週的失言風波與罹患肺炎、身體不適而腿軟的影片瘋傳後，對希拉蕊來說，CNN針對這兩個關鍵搖擺州的最新民調數字，反映了他在全國領先優勢的可能搖搖欲墜。

俄亥俄州和佛羅里達州在2008年及2012年的選戰中，都由民主黨的美國總統歐巴馬勝出。

俄亥俄州包括已註冊選民及可能投票選民的支持度，川普分別以43%與46%、領先希拉蕊的39%與41%；若是川普與希拉蕊一對一的情況下，川普在已註冊及可能投票的選民中，更分別以49%及50%，擴大領先希拉蕊都為46%的支持度。

有統計顯示，從1996年到2008年大選，贏得俄亥俄州的候選人，就能拿下白宮寶座，包民主黨的克林頓、共和黨的小布希及歐巴馬。

佛羅里達州則是希拉蕊苦心經營的一州，不過，CNN民調顯示，她僅在已註冊選民中有微幅且在誤差範圍內的領先優勢，希拉蕊以45%的支持度，領先川普的44%僅1個百分點；在可能投票的選民中，希拉蕊卻以44%的支持度、落後給川普的47%。

若川普對決希拉蕊，佛羅里達的民調態勢仍大致相似，已註冊選民中，希拉蕊以49%的支持度、領先川普的47 %；可能投票選民中，希拉蕊則以46%的支持度、落後給川普的50%。

這兩項民調都在9月7日至12日，以電話抽樣調查的方式進行，針對已註冊選民及可能投票選民的抽樣誤差，皆為正負3.5個百分點。1050915

(中央社)