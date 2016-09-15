馬勒卡是西北颱？吳德榮：影響台灣機率提高

左圖：中央氣象局15日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「馬勒卡」從台灣東方海面通過，不確定性的範圍涵蓋部分的台灣。右圖：歐洲中期預報中心(ECMWF)的系集模擬顯示，新的資料已更往西修，51次的模擬路徑，有許多是很接近台灣，其中也不乏通過陸地的。

15日7時50分的衛星雲圖顯示，莫蘭蒂已登陸大陸，馬勒卡則位於鵝鑾鼻東南東方1140公里之海面上。（中央氣象局）

颱風莫蘭蒂才剛走，馬勒卡跟著來，最快今（15日）晚就會發布海上颱風警報。至於馬勒卡是不是會成為恐怖的西北颱？前氣象局預報中心主任吳德榮表示，現在說西北颱還太早，但馬勒卡路徑西修，比預期更靠近台灣，一定要特別注意。

吳德榮今天在【洩天機教室】專欄發文表示，「西北颱」是台灣實務界所獨創的專有名詞。其定義非常嚴格：颱風中心必須通過彭佳嶼、基隆之間，且沿著北海岸近海向西北西前進，以至於北部地區長時間吹西北風，河口海水高漲，不利淡水河宣洩，常帶來台北盆地的淹水。

在颱風接近3天之前，即預測會是「西北颱」，並非符合科學的作法，因為3天的模式預報誤差，遠大於彭佳嶼與基隆之間的距離。

值得注意的是，中央氣象局最新(15日2時)馬勒卡「路徑潛勢預測圖」顯示，其中「確定性」的預測路徑更往西修，接近台灣的機率是也比原先的資料是更為提高了。

歐洲中期預報中心(ECMWF)的系集模擬顯示，51次的模擬路徑，有許多是很接近台灣，其中也不乏通過陸地的。如果「馬勒卡」是依照目前「確定性預報」的路徑來前進，東北部、北部受到的影響會最大，其次是花蓮。

如果更為靠近，則視接近之程度，影響會加鉅、範圍也會擴大。所以對「馬勒卡」的未來動向一定要特別注意。

此外，「馬勒卡」的最新資料顯示，由於通過海域的海洋熱含量(OHC)高，且垂直風切小，強度仍會增強，但是否能跨過強颱的標準？就有待觀察了。

(中時電子報)