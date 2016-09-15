莫蘭蒂首例死亡 尋獲高雄港落海船員遺體

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「順天606號」等4艘漁船因斷纜漂流碰撞，擱淺在高雄港第一港口北防波堤，一名58歲陳姓台籍船員落海失蹤，15日凌晨0點45分在擱淺的船隻附近海面被尋獲遺體。(曹明正翻攝)

莫蘭蒂昨日狂掃南台灣，「順天606號」和「富冠號」等4艘漁船因斷纜漂流碰撞，擱淺在高雄港第一港口北防波堤，一名58歲陳姓台籍船員落海失蹤。警消全力搜救，今日凌晨0點45分在擱淺的船隻附近海面，發現一具浮屍，打撈上岸後經船公司指認，確定是該名落海船員。

「順天606號」等4艘遠洋漁船，日前停靠前鎮漁港綁在一起避風，14日難逃莫蘭蒂毒手，纜繩被強風扯斷後，一路飄向西子灣，高雄港務消防隊獲報趕忙馳援。

高雄港務分公司雖派了2艘拖船，仍沒法阻擋漁船隨波逐流，最後4漁船擱淺在高雄港第一港口防波堤，漁船上的23名船員及漁工中共22人獲救，但58歲台籍漁民陳二奇疑似要爬消防塊上岸時，遭海浪捲走失蹤。

(中時)