颱風遠離 鄭明典：黎明再現

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天以「黎明再現」在社群網站為題臉書（facebook）貼文表示，風雨後總會有些災情，但社會也有堅強的復原能力。

中秋節，颱風莫蘭蒂遠離台灣。鄭明典說，每次暴風雨過後，總會傳來一些令人不捨的災情，但一次又一次，社會總會展現堅強的復原能力。

不過，他說，風雨中，也看到許多若無其事的反應，沒發生更大意外似乎也是幸運。衷心希望每個人都能更懂得在天災中保護自己。1050915

(中央社)