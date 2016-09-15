倫敦國王十字車站 扒竊案最多地鐵站

全球歷史最悠久的倫敦地鐵每天載運數百萬名乘客，也成為扒手橫行之處，根據一項最新統計，小說哈利波特9又3/4月台所在的國王十字車站是扒手行竊犯案最多的地鐵站。

倫敦警察局自2015年元月到2016年2月依受害人報案的統計，倫敦地鐵站約發生4000起扒竊案，每天約發生10起，國王十字車站（King's Cross）以215起成為扒竊案最嚴重的地鐵站。

其次是倫敦知名購物街牛津街站195起、維多利亞車站160起排名第3、利物浦車站和斯特拉特福車站都發生107起。

在倫敦10多條地鐵中，紅色的中央線是扒竊案最多的地鐵線。失竊案多數發生在週五，女性受害人多於男性。

至於失竊的物品以皮包、手機、皮夾、證件、旅行用卡片最多，其它如手提電腦、平板電腦等也都是歹徒覬覦的目標。警方提醒民眾，搭車時不要被分心，私人行李一定要放在身邊，貴重物品不露白，背包等物品拉鍊一定要拉上。1050915

(中央社)