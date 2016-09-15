颱風莫蘭蒂侵襲屋倒 警消救出兩兄弟

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颱風莫蘭蒂侵襲，造成高雄市鳳山區三民路一處民宅坍塌，警消據報救出受困的一對76歲和80歲葉姓兄弟，通報高雄市政府社會局協助安置。

高雄受莫蘭蒂影響，昨天中午起風強雨大，這處位於鳳山區的民宅深夜突然坍塌，葉姓兄弟受困。

高市府消防局和警察局鳳山分局據報趕往救護，平安救出飽受驚嚇的葉姓兄弟，並考量無棲身之處，暫時安頓於派出所，再通報社會局協助安置。

警消初步調查，莫蘭蒂侵襲時風強雨大，這處民宅疑老舊承受不住狂風暴雨而坍塌，幸而受困兩人平安無事。1050915

(中央社)