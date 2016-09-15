終結有害漁業補貼 美與12國啟動WTO談判
美國和其他12國今天宣布，將在世界貿易組織（WTO）架構下展開協商，以終結導致海洋漁群數量銳減的有害漁業補貼。
美國與其他12國的這番宣示，正值海洋年會將於華府登場，以探討海洋治理及環境保護。
來自美國、澳洲、挪威、新加坡和內陸國瑞士等13國代表發表聯合聲明表示，他們將啟動談判，就漁業補貼的透明化和通報敲定WTO協議。
聲明引述聯合國糧農組織（Food and AgricultureOrganization）的數據說，正在捕撈的全世界魚類資源中，有31%是無法維持的，另有58%已達限制成長的捕撈極限。
聲明說：「為解決這個迫切的疑慮，我們決定採取行動，目標是終結有害補貼，其中包括造成過度捕撈和產能過剩的補貼，以及非法和違紀的捕魚。」
根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanicand Atmospheric Administration）說，美國超過九成的海鮮產品仰賴進口。
聲明中並未點名那些國家可能被指控補貼。
據環保團體綠色和平（Greenpeace）說，大陸遠洋漁船有近2500艘，是美國的10倍之多。綠色和平說，大陸未通報對遠洋漁船提供燃料補貼，造成產能過剩。
路透社說，美國貿易代表傅洛曼（Michael Froman）說，美國聯手其他12國旨在確保全球漁業資源長期的永續性。
全球漁業支撐超過5000萬工人的生計，另外有30億人口，其中大多來自貧窮國家，將海洋食物作為主要蛋白質來源。1050915
(中央社)
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