「AV小林志玲」爆染毒被補 淚崩謝罪驚呆網友

麻生希日前驚傳持毒被捕。（圖／翻攝自麻生希推特）

麻生希自拍影片淚崩謝罪。（圖／翻攝自麻生希推特）

日本AV女優麻生希外型甜美、身材高挑，有「AV界小林志玲」之稱，日前卻爆出她持有毒品被逮捕，事隔2個月，她罕見在推特錄下自白影片，聲淚俱下對著鏡頭向大眾道歉。

麻生希12日在推特po出自拍影片，她頂著一頭金髮亮相，並對造成大家的困擾道歉，也承諾「不會再做出背叛大家的事」，講到激動處還忍不住淚崩，而她似乎是受了很大打擊，臉蛋削瘦不少之外，皮膚狀況也沒有之前好，看起來相當憔悴，和之前女神形象簡直判若兩人。

據悉，她最近積極為了復出做準備，因此有網友認為她自拍道歉影片只是在鋪路，根本不是真心誠意，但也有人認為誰沒犯過錯，願意再給她一次機會。

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(中時電子報)