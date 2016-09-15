嚇! 孟加拉首都連日大雨 街道竟「血流成河」
孟加拉首都達卡前天夜裡連降暴雨，沒想到街道積水卻像被血水染過一樣「血流成河」，原來是昨（14）日剛好碰上傳統重要節日「宰牲節」，穆斯林們歡情節日當天宰殺超過1千頭牲畜，雨水和動物鮮血混在一起流到街上，照片經上傳嚇壞不少網友。
今年9月12日開始，是伊斯蘭教的「宰牲節」（Eid al-Adha），「宰牲節」對穆斯林來說是相當重要的節日，會以宰殺一頭羊或牛為獻祭來慶祝該神聖儀式的完成，全世界各地的穆斯林也會以實際或象徵性的宰牲，紀念這神聖的節日，當天宰殺完牲畜（牛、羊、駱駝等）後，會把牲畜的肉拿來給親朋好友分享，或是拿些送給窮人。
歡慶完「宰牲節」，但網友上傳一組照片嚇壞不少人，從空中俯看首都達卡市區，整條街道簡直如同「血流成河」般，原因出自於達卡昨天幾乎每家每戶都在宰殺牲口，恰巧碰上連日大雨，牲畜的血隨著雨水流滿整個街道，讓人看了怵目驚心。
(中時電子報)
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