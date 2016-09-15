哪ㄟ按呢？金門吹17級風 比颱風中心還強！

莫蘭蒂侵襲，金門測得超過17級的陣風。（中央氣象局）

今(15日)凌晨，莫蘭蒂通過金門登陸大陸福建，金門氣象站於3時測得超過17級的強陣風，竟然比當時颱風中心的風力（15級）還強！

今晨3時，金門氣象站量測到平均風力每秒42.2公尺(14級)，陣風每秒61.7公尺(17級以上)。而當時莫蘭蒂颱風估計的近中心最大風速為每秒40公尺(13級)，瞬間之最大陣風每秒50公尺(15級)。

金門為何會出現比颱風中心還強的風力？前氣象局預報中心主任吳德榮解釋，可能原因之一是對颱風中心及結構並無直接的量測，利用衛量雲型去估計所造成差異。另外也有可能是地形因素造成，就如同蘭嶼氣象站因地勢高，常觀測到比中心還強的風力。

至於如何減少這種差異產生？吳德榮直言不太可能！他表示若颱風警報作業僅能利用遙測資料做估計，將來類似情況的發生很難避免。

(中時電子報)