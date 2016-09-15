北京用一中框台 入聯宣達團：不能得逞

台灣加入聯合國宣達團今天指出，中國國台辦想藉由所謂一個中國原則框住台灣，才是不可能得逞的，宣達團在美行程完全不受影響。

2016台灣加入聯合國宣達團副團長曾琮愷在新聞稿表示，支持台灣加入聯合國是台灣85%以上的民意，自己的國家自己救，雖然中國總是擅長對台灣施加壓力，但是台灣人並不會受影響，尤其是年輕人。

曾琮愷指出，已在網路上號召台僑一起參與9月17日紐約大遊行，宣達團預計在美東的所有宣達行程也完全不受影響。

宣達團發言人沈志霖表示，台灣不是被中國嚇大的，台灣人非常清楚入聯的理想絕非是一蹴可及，事實上中國也是努力超過20年才加入聯合國。

他強調， 2008年的入聯公投只是開始，歷史殷鑑是告訴世人，各國應相互了解與尊重，而非以霸權之尊，強迫不屬於自己的他國就範，國際政治情勢會隨著時代不斷改變，機會留給準備好的人，而台灣人民會做好準備。

中國大陸國台辦發言人馬曉光14日在例行記者會表示，聯合國是由主權國家組成的國際組織，奉行一個中國政策。他並重申台灣是中國的一部分。台獨分裂勢力企圖在聯合國問題上作文章，藉此挑釁國際社會普遍奉行的一個中國政策，是不可能得逞的。

對此，宣達團指出，國台辦想藉由所謂一個中國原則框住台灣，才是不可能得逞的。

入聯宣達團結束華府訪問後，已轉往波士頓繼續宣達行程，一行人將在17日於聯合國總部前達格．哈瑪紹廣場（Dag Hammarskjold Plaza）造勢並遊行至時報廣場。1050915

(中央社)