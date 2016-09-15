強降雨併大潮 高市多處積水逾30公分
強颱莫蘭蒂環流影響，高雄市今天清晨強降雨，造成前鎮區和鼓山區多處低窪地區積水30到50公分，高雄市政府水利局機緊急抽水，約在7時許慢慢消退。
莫蘭蒂橫掃高雄，從山區到平地造成嚴重災情，累計24小時雨量，以大寮區355毫米最多，其次是前鎮區和小港區，市區行道樹受損最嚴重，市區道路有不少路樹傾、折枝還有強風吹落的鐵皮和招牌，不少排水孔也堵塞。
清晨持續強降雨，造成前鎮區成功二路、正勤和凱旋路一帶積水，水深約50公分；凱旋四路上鎮興和與成功路一帶也有約30公分水深。
鼓山區鼓山二路台泥公司前，華安街一帶積水近50公分。
水利局說，強降雨加上清晨大潮影響，排水不易，還有颱風過後洩水孔被堵，導致積水難宣洩。1050915
(中央社)
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