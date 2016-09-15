迷上屍速列車馬東石 中秋連假可追劇
電影「屍速列車」中，身材壯碩的演員馬東石飾演呵護妻子無微不至的硬漢，擄獲不少「大叔粉」，其實馬東石還有許多叫座、叫好影視作品，想進一步認識，中秋連假不妨追這些劇。
至今未婚的45歲馬東石，在「屍速列車」中對銀幕妻子細膩溫柔，面對殭屍又一夫當關，反差表現贏得不少粉絲的心，被網友稱「地表最強老公」，紛喊「想嫁」。
「屍速列車」在韓國突破千萬觀影人次，讓馬東石晉升為「千萬演員」。其實馬東石今年作品不少，除「屍速列車」，也和演員金惠秀合作喜劇電影「告別單身」。
此外，馬東石今年還演出韓劇「38師機動隊」，飾演耿直的稅務員，和飾演詐欺犯的徐仁國聯手，騙回積欠的高額稅金。開播後收視率節節飆高，創下OCN電視台年度紀錄。
馬東石早在西元2013年憑藉漫畫改編的恐怖懸疑電影「惡鄰拼圖」，奪下百想藝術大獎電影部門男配角獎，開始嶄露頭角。
2014年演出OCN電視劇「壞傢伙們」，首次擔任主演就創超高收視率，接著又代言外送APP廣告，知名度大升。
韓媒報導，雖然馬東石形象粗獷，但令人意外有細心面，相當有魅力，有「馬可愛」、「馬vely」（馬加上lovely（可愛））等暱稱。
馬東石2007年在韓劇「H.I.T」中飾演強悍刑警，卻穿了皮衣搭配米老鼠T恤出席新劇發布記者會。據傳他也很喜歡小貓、小狗。和他私交甚篤的演員河正宇、趙鎮雄都暱稱他「馬東東」。
由於肌肉男外型，馬東石一開始多演出幫派份子、流氓，近來演出角色越來越多樣化。1050915
(中央社)
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