民調：美國人對媒體信心降至新低
蓋洛普民意測驗中心（Gallup）調查顯示，美國人對媒體的信賴度降至新低，而這或許要怪到激烈的總統選戰頭上。
此份民調詢問媒體報導的新聞是否「翔實、正確、公正」，結果僅3成2受訪者十分信賴或相當信賴媒體，寫下蓋洛普民調史上最低，也比去年少了8個百分點。
蓋洛普1972年起詢問這個問題，1997以來年年都訪問美國民眾。
根據蓋洛普，1976年時，美國人對媒體最信賴、最有信心，有關越戰與水門案的調查性報導過後，美國人對媒體信賴度高達7成2，但2007年以來，信心持續低於5成。
「許多共和黨領袖與保守派專家表示，媒體對（民主黨總統提名人）希拉蕊的注意過度正面，（共和黨提名人）川普卻一直受到不公平且負面的注意，可能是他們對媒體相對低的信賴度，更加消失的主因。」
蓋洛普9月7至11日透過電話隨機抽樣訪問1020名成年人，誤差率4個百分點。1050915
(中央社)
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