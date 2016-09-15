曾莞婷父魂斷鐵路 為顧媽扮惡女

曾莞婷父親意外遭火車撞死，她為照顧媽媽努力工作。（圖／本報系資料照片）

因為演出《世間情》惡女「郭佳佳」，曾莞婷一炮而紅，她幼時家境優渥，上下學都還有人接送，不過事後父親投資失利，家道中落欠債，而後父親又意外遭火車撞死，她為扛起家中生計與照顧母親的重責大任，接拍八點檔，但卻也險些受角色影響，曾懷疑自己是否得了憂鬱症。

曾莞婷近來接受《蘋果日報》訪問，談及了自己鮮少提過的家庭生活，她曾經過過優渥生活，不僅有司機接送，幼時穿的也都是名牌童裝。直到她國小時，父親為了拓展事業借週轉金，加上親戚介紹，又在土城買了豪宅，怎知該房「一屋二賣」，不僅沒拿到房、還得繳房貸，父親在不堪經濟負荷下借了高利貸，家中狀況大不如前。

而曾莞婷23歲時，父親更意外遭火車撞死，她與家人傷心欲絕，但她答應爸爸會好好照顧媽媽，最後才進入演藝圈工作，起初她還不會說台語，可眼見戲劇市場盛行鄉土劇，仍苦練台語，最後成就她八點檔知名女星的好成績。

不過也因演出惡女郭佳佳，台詞多半是罵人，加上觀眾入戲深，還會上網咒罵她，負面情緒排山倒海而來，曾莞婷不諱言當時看到人就想吵架，連媽媽都得拉她一把，告訴她「妳現在不是在演戲！」心情大受影響，連帶影響生理，但現在的她已經學會調解，偶爾也出國放鬆心情，才讓自己逐漸平復。

(中時電子報)