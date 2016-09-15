高雄搶修水電供應 市容忙清理
颱風莫蘭蒂重創高雄市，截至今天上午7時，台灣電力股份有限公司統計目前停電15萬3000戶，台灣自來水股份有限公司統計停水34萬2400戶；此外，原水濁度高，水公司忙調度供水。
台水第7區管理處副理洪文正表示，原水濁度飆高，一直忙著調度用水，目前因南化水庫聯通管無法使用，先從台南市調度16萬噸供水，但距高雄每天120萬噸用水，尚有約50萬噸缺口。
除停水、停電，昨晚前鎮區和小港區持續降雨，加上行道樹傾倒、折枝堵住排水孔，不少地區淹水，高雄市政府水利局啟動抽水系統。
不堪風強雨驟肆虐，高雄市昨晚近午夜時，鳳山區三民路有1間磚造平房屋頂塌陷，2人受困，所幸警方救援送醫，狀況穩定。
莫蘭蒂橫掃高雄，從山區到平地造成嚴重災情，累計24小時雨量，目前以大寮區355毫米最多，其次是前鎮區和小港區，市區行道樹受損最嚴重，市區道路有不少路樹傾倒、折枝，還有強風吹落的鐵皮和招牌。
高市府統計路樹受損有3466件通報，高市府工務局和環境保護局忙排除清理，以橫躺於道路中央優先排除。1050915
(中央社)
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