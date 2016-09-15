中秋連假 新北觀光工廠好吃又好玩
今年中秋連假多達4天，民進黨立委吳琪銘說，新北市有很多觀光工廠，中秋連假不知何處去的話，歡迎民眾到新北觀光工廠DIY，絕對是好吃又好玩。
吳琪銘說，新北市土城、三峽地區有為數眾多觀光工廠，今年中秋連假可能會遇上颱風或下雨，但參觀觀光工廠可以風雨無阻，是民眾中秋外出好選擇。
他說，位於土城的手信坊創意和(艸果)子文化館，民眾可以帶著全家大小到這裡，了解口中所吃的月餅，如何從一個小小團的麵團，加入餡料、發揮巧思與創意，變成手上一塊可以吃的日式藝術品。
吳琪銘說，民眾也可以參與手信坊的DIY課程，讓大家可以了解手做的樂趣，也可以讓小朋友了解，手上的月餅是要經過多少道繁複的手續，才能送到他們的手中，學習到惜物、愛物的精神。
吳琪銘表示，手信坊創意和(艸果)子也曾在2012年曾入圍新北伴手禮，代表他們創新的日式和(艸果)子頗受大家好評，能讓在地人接受。
此外，吳琪銘也推薦，如果中秋節一直在吃烤肉，想要吃點蔬果來平衡一下，可以到三峽中原農特產文化館來走走，了解三峽的在地文化。
他說，由於國人對於食安的日益重視，三峽農特產館可以讓大家了解從產地到餐桌的相關農產品資訊，讓遊客們了解食品教育的重要性。
而農特產文化館也有食材DIY活動體驗區，用生動的方式，讓大家了解食材的特性，對食品教育也有更深入的了解。
吳琪銘說，中秋節連假，除了賞月、烤肉，也可以把握假期時間去各地的觀光工廠走走，了解在地文化，度過一個不一樣的中秋節。1050915
(中央社)
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