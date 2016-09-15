高市桃源區路斷 停電搶修

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強颱莫蘭蒂橫掃高雄市山區，桃源區的台20線河床道路被沖毀、玉穗農路也斷了，區長謝英雄今天說，復興等3里停電又成孤島。

桃源和六龜區累計24小時的雨量近200毫米，目前山區雨勢較小，不過有49條土石流黃色潛勢溪警戒，土石鬆動易崩落，山區總共撤離2800多人。

謝英雄說，為了確保保全戶和居民安全，仍要求住民暫住避難中心或依親，中心有充足的食物。

至於道路搶修方面，仍要等待河水消退，才能讓機具進場搶修。公路總局甲仙段指出，山區已有機具和怪手待命，一旦山區有緊急需要，機具可以協助救援。

對外道路中斷的復興、拉芙蘭、梅山3里，目前也停電待修。1050915

(中央社)