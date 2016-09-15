莫蘭蒂肆虐澎湖 大小災情不斷
颱風莫蘭蒂過境，澎湖全島滿目瘡痍，澎湖災害應變中心至今天清晨7時接獲近60件災情通報，所幸無重大傷亡，其中較嚴重是望安、將軍與七美等離島的停電停水和部分斷話，都正搶修中。
莫蘭蒂挾帶強風豪雨，颱風夜過後，滿目瘡痍，到處可見是路樹、殘枝、招牌、看板、線路、鷹架等掉落倒塌。最辛苦的是警察，馬公分局長丘立誠暨所轄員警，冒著風雨在倒塌的路樹或掉落的招牌等處，除了拉起封鎖線，就地守護和清理，以維民眾的安全。
澎湖災害應變中心共接獲有57件的災情通報，大都是路樹倒塌、招牌、鐵皮屋、遮陽棚或鷹架等掉落等，較嚴重的是七美、望安和將軍、東吉等二、三級離島的停電、停水、停話有820戶，台電、電信與自來水公司等漏夜搶修中。
澎湖氣象站表示，澎湖在清晨2時脫離颱風莫蘭蒂暴風半徑，5時解除颱風警報，在澎湖過境，帶來平均8級強風，最大瞬間陣風達12級、累積雨量至清晨7時止達85毫米，單單清晨6至7時還高達16毫米的時雨量，非常驚人，雖然風解除，但是今天還要防範大雨或豪雨。1050915
(中央社)
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