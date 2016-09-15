國民黨推預選制 人選擬採推薦制

我要評比

為提前布局2018年縣市長選舉，中國國民黨推出「預選制度」，非每個縣市都辦，會視各縣市情況綜合評估，且初步規劃預選制人選的產生朝推薦制而非登記制，最快年底上路。

國民黨敗選後，在全台各地展開黨務改革座談會，因應基層與地方幹部都希望提早布局2018年縣市長選舉，國民黨於9月全國代表大會通過「黨務革新與黨的發展」方案，在黨內初選前，進行預選制度。

根據初步規劃，預選制鼓勵新人參與，為避免資源不對等，參與預選者，能獲得黨部提供的相關活動訊息、參加黨部舉辦的政策說明會，增加曝光；參與預選者也可以自費方式，參與黨部辦理的4次民調，了解實力。

預選制並非強迫性質，如果不參與預選，也可以直接參加黨內初選，不過，根據國民黨初步規劃，未來初選民調必須禮讓參與預選者3至5個百分點。

國民黨組發會主委張雅屏受訪表示，預選制度是人才培育、鼓勵新人的機制，未強迫參與，且並非全國各縣市都辦預選，會視每個縣市情況綜合評估有無舉辦必要。

張雅屏舉例，如果是執政縣市，已有獲共識的候選人，就沒有必要辦預選；若是沒人要選的艱困選區，例如屏東，辦預選也沒意義。

他強調，預選是人才培育的過程，透過制度找尋候選人，且透過預選可解決候選人、派系之間磨合，候選人越晚產生，磨合時間越不夠。

至於預選人選的產生，黨務人士透露，目前初步規畫朝推薦制，非登記制，由小組長以上幹部調查、提出建議人選，再展開諮詢並邀請參與，不過，若當事人拒絕，不會強迫參與預選。1050915

(中央社)