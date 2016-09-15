國民黨預選制 黨內看法各異

中國國民黨針對2018年縣市長選舉將推預選制度，已表態參選台北市長的國民黨台北市議員鍾小平說，他不支持預選，不該辦預選；前國民黨籍立委丁守中說，只要公平公正，都支持。

為提前布局2018年縣市長選舉，中國國民黨推出「預選制度」，非每個縣市都辦，會視各縣市情況綜合評估，且初步規劃預選制人選的產生朝推薦制而非登記制，最快年底上路。

已表態參與台北市長選舉的鍾小平表示，國有國法、黨有黨規，黨的規定是初選非預選，預選出來不是最後結果，妾身未明，還是要進入初選，所以為何要辦預選，他不支持預選。

鍾小平也說，任何人談這件事，都是不尊重下屆黨主席的提名權，應該由明年8月的新任主席提名縣市長，所以「沒有預選這回事，不該辦，也不該想」。

對於參與預選者可獲黨部提供婚喪喜慶等活動訊息，鍾小平說，「要選6都的人，連紅白帖都拿不到，選什麼6都」。

曾參與國民黨台北市長黨內初選的丁守中質疑，預選制度是為新人量身訂做嗎？至於是否支持預選？他強調，只要公平、公正就可以，不要有預設立場，他都支持。

國民黨中常委李德維認為，「縣市長，能出來選的都是大咖」，預選制度應該用於縣市議員、鄉鎮市民代表、里長選舉等，越能給年輕人機會的預選越有用。1050915

(中央社)