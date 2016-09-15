亂倒養豬廢燃油 雲林男子收押

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雲林縣林姓男子涉嫌亂倒養豬廢燃油，嚴重污染斗六市石榴班一帶溪流及土地，14日深夜由檢察官向法院聲押獲准。圖為檢警查獲的大型油桶。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 105年9月15日

雲林縣林姓男子涉嫌亂倒養豬廢燃油，嚴重污染斗六市石榴班一帶溪流及土地，14日下午被警方查獲，深夜由檢察官向法院聲押獲准。

雲林地檢署指出，斗六市石榴班一帶經常飄散惡臭，經地方民代與居民舉發，由檢警會同環保局人員找到惡臭來源，研判為養豬廢燃油污染，並查出46歲的林姓養豬業者涉有重嫌。

檢警查出，林姓男子是雲林縣莿桐鄉人，在斗六市石農段承租土地養豬，涉嫌烹煮豬飼料後，將未處理的廢燃油隨意傾倒在豬舍旁的溪流及豬舍旁土地，造成嚴重的環境污染。

警方會同環保局人員前往採證，當場查獲大型圓油桶20個，內容物疑為餿水及餿油；方型塑膠油桶10個，內容物疑為不明成分合成油，以及軍用油品鐵桶等證物。

警方昨天下午在雲林縣二崙鄉拘提到林姓男子（有違反廢棄物清理法、就業服務法、毀損等前科）。林男坦承因貪圖便利，自今年2月起陸續將重油倒入溪裡，總重量約2公噸。

案經警方偵訊後，依違反廢棄物清理法移送雲林地檢署偵辦，檢察官複訊後，以林男有串證之虞，昨天深夜向雲林地方法院聲請羈押獲准。1050915

(中央社)