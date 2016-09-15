俞大?會見南美議會巴拉圭籍議員

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「南方共同市場議會」（Parlamento del Mercosur）巴拉圭籍議員芭拉希歐斯（Mirtha Palacios）14日拜會中華民國駐巴拉圭大使俞大?，就台灣與拉美地區議會合作事宜交換意見。

「南方共同市場議會」由巴西、巴拉圭、烏拉圭、阿根廷及委內瑞拉等南美洲國家組成。芭拉希歐斯目前擔任南方共市議會基礎設施、交通、能源暨農漁牧委員會主席，並將於19至22日在烏拉圭舉行第9屆拉歐議會大會（EuroLat, Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana）期間，擔任「拉歐議會婦女論壇」（ Foro EuroLat de la Mujer）的拉美主席。

會面時，芭拉希歐斯讚賞台灣與巴國各項雙邊合作計畫的成果，因此有意在南方共市議會及拉歐議會的架構下，探討雙方就性別主流化及增進婦女就業技能等議題合作的可能性。

俞大?說明中華民國女性當選立委比例逐屆攀升，目前已達38%，更已選出第一位女總統，此外目前在巴國進行的淡水白鯧繁養及蘭花栽植等農漁業合作計畫，均有助提升婦女就業能力，歡迎各界觀摩。1050915

(中央社)