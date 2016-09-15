颱風漁船擱淺 落海罹難漁民尋獲

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強烈颱風莫蘭蒂昨天侵襲高雄地區，造成高雄港第一港口北防波堤4艘漁船碰撞後擱淺，落海失蹤的漁民陳姓男子，經警消和海巡人員漏夜搜尋，今天在擱淺附近海面尋獲。

莫蘭蒂颱風來襲時風強雨大，造成「順天606號」和「富冠號」等4艘漁船，疑因斷纜漂流碰撞後擱淺在高雄港第一港口北防波堤，警消平安救出受困船員1名，陳男則落海失蹤。

警消和海巡人員漏夜搜尋，今天凌晨在擱淺附近海面發現一具浮屍，打撈上岸後由船公司確認為50歲的船員陳男。1050915

(中央社)