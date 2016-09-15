颱風莫蘭蒂漸遠 近午時將解除警報
中度颱風莫蘭蒂已於今天清晨登陸中國大陸福建，中央氣象局表示，颱風暴風圈和強度持續減弱，如果路徑無特殊變化，中午11時30分就會解除海上、陸上颱風警報。
氣象局最新資料，今年第14號颱風莫蘭蒂上午8時位在金門西北方約110公里，以每小時16公里速度向北移動，氣象局說，莫蘭蒂強度和暴風圈有持續減弱趨勢，台灣和澎湖已脫離暴風圈。
目前全台僅剩金門持續受莫蘭蒂影響，強風豪雨持續，今天一度測得最大陣風每秒61.7公尺，相當於17級風以上，打破金門設站以來記錄。
氣象局表示，隨莫蘭蒂漸遠離，午後全台風雨都會趨緩，晚間北部和中部民眾想賞月可以碰運氣。
不過，莫蘭蒂前腳剛走，第16號颱風馬勒就逼近，氣象局說，中颱馬勒卡強度持續增強，未來將在台灣東部海域拋物線北轉，17日將影響北部、東半部天氣，氣象局最快今天深夜就會發布馬勒卡颱風海上颱風警報。1050915
(中央社)
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