閉口不提92共識 秋節聯誼淪台商抱怨大會

總統蔡英文14日出席大陸台商秋節聯誼餐會時重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心沒有絲毫動搖。(蔡浩祥攝)

海基會「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」昨日在台中登場，海基會董事長田弘茂、陸委會主委張小月，及總統蔡英文皆有出席，但整場活動演講仍未提「通關密語」，導致陸台商怨聲連連。《中評社》評論指出，若蔡英文切身體會台商對兩岸關係的憂心，這場秋節聚會會成為解決九二共識的共識大會，而非「抱怨大會」。

「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」昨日在台中舉行，台企聯會長王屏生直接開炮，指兩岸交流中斷就是卡在「九二共識」，無法理解不講的理由，並批「台灣社會真的有病」，也有台商抱怨「大人和大人吵架，讓小孩很為難」。《中評社》刊出一則評論指出，在這場聯誼活動中，蔡政府刻意營造與陸台商互動良好的和樂景象，但卻無法制止台商提出無九二共識、兩岸無政治互信基礎的言論，若蔡政府將台商建言皆視作個別人士意見，秋節聯誼終將淪抱怨大會，喪失向陸傳達善意大好機會。

評論指出，對於國台辦指海基會12日函電無「通關密語」一事，田弘茂僅回應「反正我們已經送出去了，後續就看以後的發展」，這種態度如同陸客團銳減，林佳龍答覆「反正我們已經釋出善意，責任就不在我們這邊」時，一樣的輕描淡寫、缺乏責任感。

評論寫道，若蔡政府願意正視台商穿梭兩岸的信使角色，設身處地體會台商對兩岸關係的憂慮，這場秋節聚會可能會成為解決「九二共識」的共識大會，而非「抱怨大會」。可惜的是，田弘茂並未獲蔡英文授權，面對九二共識提問僅回「那四個字要透過更高層次決策與討論」，使兩岸僵局難劃下句點。

(中時電子報)