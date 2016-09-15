閉口不提92共識 秋節聯誼淪台商抱怨大會
海基會「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」昨日在台中登場，海基會董事長田弘茂、陸委會主委張小月，及總統蔡英文皆有出席，但整場活動演講仍未提「通關密語」，導致陸台商怨聲連連。《中評社》評論指出，若蔡英文切身體會台商對兩岸關係的憂心，這場秋節聚會會成為解決九二共識的共識大會，而非「抱怨大會」。
「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」昨日在台中舉行，台企聯會長王屏生直接開炮，指兩岸交流中斷就是卡在「九二共識」，無法理解不講的理由，並批「台灣社會真的有病」，也有台商抱怨「大人和大人吵架，讓小孩很為難」。《中評社》刊出一則評論指出，在這場聯誼活動中，蔡政府刻意營造與陸台商互動良好的和樂景象，但卻無法制止台商提出無九二共識、兩岸無政治互信基礎的言論，若蔡政府將台商建言皆視作個別人士意見，秋節聯誼終將淪抱怨大會，喪失向陸傳達善意大好機會。
評論指出，對於國台辦指海基會12日函電無「通關密語」一事，田弘茂僅回應「反正我們已經送出去了，後續就看以後的發展」，這種態度如同陸客團銳減，林佳龍答覆「反正我們已經釋出善意，責任就不在我們這邊」時，一樣的輕描淡寫、缺乏責任感。
評論寫道，若蔡政府願意正視台商穿梭兩岸的信使角色，設身處地體會台商對兩岸關係的憂慮，這場秋節聚會可能會成為解決「九二共識」的共識大會，而非「抱怨大會」。可惜的是，田弘茂並未獲蔡英文授權，面對九二共識提問僅回「那四個字要透過更高層次決策與討論」，使兩岸僵局難劃下句點。
(中時電子報)
文章來源：中評社
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。