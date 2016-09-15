NBA》這次是真的！波許親口表示：我準備好了

波許發表影片，且親口坦承自己準備好上場打球了。(美聯社資料照)

還在跟小腿血凝塊傷勢奮戰的熱火前鋒波許，15日透過《Uninterrupted》發表影片，親口說出自己即將在新球季上場消息，「我準備好上場打球了！就跟今年5月我的聲明一樣，我一直在準備上場，也做了所有工作，已跟醫生團討論過了。」

最近持續在洛杉磯練球的波許表示，現在他的體型令人難以置信的好，當他把自己衣服脫掉，確實看起來不錯，特別在熱火老闆阿里生告訴他：「訓練營見！」讓波許認為狀況逐漸變好，熱火也會替波許開出上場打球的醫學許可。

由於波許必須使用血液稀釋劑控制病情，但他並不擔心這個問題，「這是其中最好的部分，因為我不是第1個這麼做的運動員，像是NHL的福萊奇曼，他也出現過我的狀況2次以上，那是5或6年前的事，他到現在已經打了5年時間。」

波許相信熱火高層會期待他出現在熱火季前訓練營，且真正投入訓練，因為他找不出原因不這麼做，「我一開始就表達我準備好要上場打球的立場，對我在訓練營出現也充滿信心，我會在NBA繼續打球的，沒有人會阻止我。」

(中時電子報)