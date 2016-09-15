颱風遠颺 鄭明典：黎明再現 社會將堅強復原
莫蘭蒂颱風遠颺，中央氣象局預計今（15）日11：30解除海陸警，預報中心主任鄭明典今天以「黎明再現」在臉書為文表示，每次暴風雨過後，總會傳來一些災情，但社會也總會展現堅強的復原能力。
台灣本島雖脫離莫蘭蒂颱風暴風圈，但高雄今天一早天氣不穩仍有大雨，鄭明典表示高雄上空有一條颱風外圍語帶通過，這條雨帶再過兩、三小時應該就會移開。有網友提到金門被暴風雨一夜的轟炸，目前仍停電中，鄭明典則說，「17級以上陣風的確很可怕，金門地貌恐怕會有顯著改變。」
鄭明典也在臉書上放上3張今日的黎明照說道，每次暴風雨過後，總會傳來一些令人不捨地災情，但是一次又一次，我們的社會也總會展現堅強的復原能力。但是，在風雨中，我們也看到許多若無其事的反應，沒有發生更大的意外似乎也是幸運，衷心的希望，每個人都能更懂得在天災中保護自己。
(中時電子報)
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