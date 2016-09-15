兩岸四地孫學研討會 17日台北登場

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由國立國父紀念館等單位共同舉辦的兩岸四地「紀念孫中山150歲誕辰兩岸四地研究孫學的青年學者學術研討會」，將於9月17日在國父紀念館登場，來自海內外的青年學者將發表26篇論文。

由國父紀念館、中華民國兩岸關係發展協會陳守仁孫學研究中心、財團法人中華民國中山學術文化基金會及中國文化大學推廣教育部兩岸關係研究中心主辦，香港鏡報月刊協辦的「紀念孫中山150歲誕辰兩岸四地研究孫學的青年學者學術研討會」，17日（星期六）上午9時至下午17時30分在國父紀念館中山講堂舉行。

主辦單位表示，17日上午9時至9時30分的開幕式，將由陳守仁孫學研究中心主任邵宗海教授擔任主持人，並邀請財團法人中華民國中山學術文化基金會董事長許水德、孫中山文教福利基金會主席陳守仁、中國國民黨文化傳播委員會黨史館主任王文隆以及國父紀念館館長林國章致詞。

主辦單位指出，本次研討會主要係提供兩岸四地研究孫學的青年學者研討平台，鑒於孫學研究的式微，國父紀念館、陳守仁孫學研究中心、中山學術文化基金會共同舉辦此次會議，希望喚起學界對孫學的重視。

畢生推廣孫學研究不遺餘力的香港知名企業家陳守仁，雖已高齡87歲，仍親自率領一個11人代表團專程來台北與會，此外，孫哲生先生學術基金會董事長劉維琪也將參與盛會。

主辦單位表示，研討會邀請到國內對孫學研究的知名學者元智大學教授劉阿榮、台灣大學教授邱榮舉、國防大學教授李亞明，以及廣州孫中山故居紀念館館長黃健敏等擔任會議主持人，會中將發表26篇有關孫中山思想的論文。

論文發表人皆是來自兩岸四地的優秀研究孫學的青年學者，包括文化大學、國防大學、海軍官校、臺灣師範大學、政治大學、銘傳大學、萬能科大、空中大學，以及澳門理工學院、上海大學、華中師範大學、廣東中山大學、南京大學；論文內容涵蓋孫中山思想與行誼。

由於近年來兩岸四地對於孫學的研討會並不多，特別是針對年輕學者的研討會更少，主辦單位希望透過兩岸四地青年學者對於孫學的研究，激盪出不同的學術火花，藉以理解兩岸四地青年學者對孫中山研究的觀點及研究重點，進一步增進彼此的認識與交流。1050915

(中央社)