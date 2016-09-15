青年大使墨爾本演出獲好評
「中華民國國際青年大使亞太團」當地時間11日在墨爾本當卡斯特中學表演，展現台灣多元文化及風俗民情。
駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長翁瑛敏與300多名觀眾到場欣賞演出。
翁瑛敏致詞表示，總統蔡英文上台後推動新南向政策，積極拓展與東協10國、南亞6國以及紐西蘭、澳洲2國關係，外交部為促進台澳雙邊關係，加強文化交流，安排國際青年大使亞太團造訪澳洲墨爾本，以音樂及舞蹈介紹台灣。
青年大使演出以「躍動的珍珠－台灣」開場，接著第二幕以 「Nasi，生生不息」呈現排灣族原住民文化，第三幕介紹 「閩客文化」表現客家人及閩、客籍特色活動，第四幕 「華夏之美」以傳統戲曲、武術、太極、民俗技藝、茶道、書法及傳統樂器演奏，表現中華文化，第五幕「多元文化」表現台灣年輕世代之創意及活力，最後第六幕展現「友善台灣」，凸顯台灣新世代充滿活力朝氣，積極參與國際志工、海外人道援助、社會關懷等服務。
現場觀眾對台灣豐富多元的文化深感讚嘆，並受團員青春、洋溢活力所感染。當表演者在舞台上以手機秀出多幅中華民國及澳洲的國旗，多位到場僑胞深受感動，溼了眼眶，節目最後在觀眾熱情的喝采聲及掌聲下結束。
這次來澳洲墨爾本訪問的亞太團有26名成員，9月8日從印尼飛抵墨爾本，下一站將是吐瓦魯。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。