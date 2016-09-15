青年大使墨爾本演出獲好評

「中華民國國際青年大使亞太團」當地時間11日在墨爾本當卡斯特中學表演，展現台灣多元文化及風俗民情。

駐墨爾本台北經濟文化辦事處處長翁瑛敏與300多名觀眾到場欣賞演出。

翁瑛敏致詞表示，總統蔡英文上台後推動新南向政策，積極拓展與東協10國、南亞6國以及紐西蘭、澳洲2國關係，外交部為促進台澳雙邊關係，加強文化交流，安排國際青年大使亞太團造訪澳洲墨爾本，以音樂及舞蹈介紹台灣。

青年大使演出以「躍動的珍珠－台灣」開場，接著第二幕以 「Nasi，生生不息」呈現排灣族原住民文化，第三幕介紹 「閩客文化」表現客家人及閩、客籍特色活動，第四幕 「華夏之美」以傳統戲曲、武術、太極、民俗技藝、茶道、書法及傳統樂器演奏，表現中華文化，第五幕「多元文化」表現台灣年輕世代之創意及活力，最後第六幕展現「友善台灣」，凸顯台灣新世代充滿活力朝氣，積極參與國際志工、海外人道援助、社會關懷等服務。

現場觀眾對台灣豐富多元的文化深感讚嘆，並受團員青春、洋溢活力所感染。當表演者在舞台上以手機秀出多幅中華民國及澳洲的國旗，多位到場僑胞深受感動，溼了眼眶，節目最後在觀眾熱情的喝采聲及掌聲下結束。

這次來澳洲墨爾本訪問的亞太團有26名成員，9月8日從印尼飛抵墨爾本，下一站將是吐瓦魯。1050915

(中央社)